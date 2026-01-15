UFC 324: Гейджи против Пимблетта, О’Мэлли – Ядун, Умар – Фигейредо и другие бои

В ночь с 24 на 25 января в Лас-Вегасе состоится UFC 324. Турнир возглавит поединок за временный пояс в легком весе между Джастином Гейджи (27-5) и Пэдди Пимблеттом (23-3).

В соглавном событии Шон О’Мэлли (18-3) подерется с Суном Ядуном (22-8-1).

Другие бои турнира :

● Валдо Кортес-Акоста (16-2) – Деррик Льюис (29-12);

● Арнольд Аллен (20-3) – Джин Силва (16-3);

● Наталия Силва (19-5-1) – Роуз Намаюнас (15-7);

● Умар Нурмагомедов (19-1) – Дейвисон Фигейредо (25-5-1);

● Атеба Готье (9-1) – Андрей Пуляев (10-3);

● Никита Крылов (30-11) – Модестас Букаускас (19-6).

В прямом эфире турнир, который начнется в 01:00 по московскому времени, покажут «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Начало основного карда – не ранее 05:00.

UFC мощно врывается в 2026-й: Умар, Гейджи и О’Мэлли – на одном турнире в Лас-Вегасе