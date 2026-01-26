Силва хочет бой с Шевченко в Белом доме: «UFC обещали мне титульный бой в случае победы. Только из-за этого я согласилась заменить Грассо»

Наталия Силва хочет бой с Валентиной Шевченко в Белом доме.

Боец UFC Наталия Силва хочет титульный бой с Валентиной Шевченко в Белом доме.

«UFC обещали мне титульный бой в случае победы. Я согласилась на поединок из-за этого. Не знаю, что случилось с Алексой Грассо. Понимаю, что она выбыла из-за травмы, но я не была обязана соглашаться на этот бой.

3 февраля у меня день рождения. Надеюсь, Дана [Уайт] подарит мне бой с Валей в Белом доме», – сказала Силва.

Напомним, изначально Роуз Намаюнас должна была драться с Алексой Грассо, но последняя снялась из-за травмы. Силва вышла на коротком уведомлении и победила судейским вердиктом.

Ожидается, что турнир в Белом доме состоится в июне.

