Крылов хочет реванш с Блаховичем: «В первом бою я был абсолютно не в тех кондициях. Ему недолго драться, хочу реванш побыстрее»

Крылов хочет реванш с Блаховичем.

Боец UFC Никита Крылов хочет реванш с Яном Блаховичем .

«Очень уважаю Яна. У меня к нему особенное отношение, потому что мы дрались на первом турнире в Москве. Я был абсолютно не в тех кондициях. Болел весь лагерь, все обострилось в неделю боя. Не мог «наесть» весь и очень быстро закончился в поединке.

Понимаю, что ему недолго осталось драться. Хотелось бы побыстрее провести реванш», – сказал Крылов.

Напомним, Крылов проиграл Блаховичу удушающим приемом во втором раунде в поединке, состоявшемся в сентябре 2018-го.

В феврале Блаховичу исполнится 43 года.

