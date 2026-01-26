  • Спортс
Крылов хочет реванш с Блаховичем: «В первом бою я был абсолютно не в тех кондициях. Ему недолго драться, хочу реванш побыстрее»

Крылов хочет реванш с Блаховичем.

Боец UFC Никита Крылов хочет реванш с Яном Блаховичем.

«Очень уважаю Яна. У меня к нему особенное отношение, потому что мы дрались на первом турнире в Москве. Я был абсолютно не в тех кондициях. Болел весь лагерь, все обострилось в неделю боя. Не мог «наесть» весь и очень быстро закончился в поединке.

Понимаю, что ему недолго осталось драться. Хотелось бы побыстрее провести реванш», – сказал Крылов.

Напомним, Крылов проиграл Блаховичу удушающим приемом во втором раунде в поединке, состоявшемся в сентябре 2018-го.

В феврале Блаховичу исполнится 43 года.

Никита Крылов нокаутировал Модестаса Букаускаса на последних секундах третьего раунда

Асланбек Бадаев: «Крылов проходит через стадию деградации. К сожалению, Букаускасу он проиграет»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал MMAFightingonSBN
