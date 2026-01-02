16

Джо Роган сравнил Хабиба и Махачева: «Ислам на другом уровне. Он еще на одну ступень выше»

Джо Роган сравнил Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева.

Комментатор UFC Джо Роган сравнил Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева.

«Хабиб – один из величайших бойцов всех времен. Без всяких сомнений. Но разница между Хабибом и Исламом в том, что у Ислама элитная работа в стойке. У Хабиба была очень хорошая ударная техника, но Ислам нокаутировал Волкановски хай-киком – такого в арсенале Хабиба просто не было.

Ислам – на другом уровне. Он еще на одну ступень выше. Он может нокаутировать тебя в стойке, нокаутировать на земле, задушить, перевести в партер. Он огромен для своей весовой категории. Здесь слишком много факторов. Даже когда ты работаешь в стойке, ты постоянно думаешь о его борьбе», – сказал Роган.

В последний раз Махачев дрался в ноябре, когда победил Джека Делла Маддалену и стал чемпионом UFC в полусреднем весе.

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Red Corner MMA
