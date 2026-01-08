Эрлинг Холанд пошутил про мем «два-три года в Дагестане»: «Как раз собираюсь отправить туда сына»
Холанд пошутил про мем «два-три года в Дагестане».
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отреагировал на мем «два-три года в Дагестане».
«Как раз собираюсь отправить туда сына», – написал Холанд в комментариях под фото с Хабибом Нурмагомедовым.
У норвежского футболиста и его девушки Изабель Хаугсенг Йохансен родился сын в декабре 2024 года.
Ислам Махачев ранее в разговоре с Даниэлем Кормье о борцовских навыках его сына сказал: «Отправь его на два-три года в Дагестан. И забудь». Позже фраза стала популярной в соцсетях.
«Не догнали, что не шутка». Хабиб запретил форму «Сити» – не понравился розовый
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Эрлинга Холанда
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости