Эрлинг Холанд пошутил про мем «два-три года в Дагестане»: «Как раз собираюсь отправить туда сына»

Холанд пошутил про мем «два-три года в Дагестане».

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отреагировал на мем «два-три года в Дагестане».

«Как раз собираюсь отправить туда сына», – написал Холанд в комментариях под фото с Хабибом Нурмагомедовым .

У норвежского футболиста и его девушки Изабель Хаугсенг Йохансен родился сын в декабре 2024 года.

Ислам Махачев ранее в разговоре с Даниэлем Кормье о борцовских навыках его сына сказал: «Отправь его на два-три года в Дагестан. И забудь». Позже фраза стала популярной в соцсетях.

