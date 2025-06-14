Жорж Сен-Пьер сфотографировался с мертвым медведем: «До этой ночи я не убивал даже мух»

Экс-чемпион UFC Жорж Сен-Пьер убил медведя.

Бывший боец UFC выложил фото с мертвым животным и показал кадр прицела перед выстрелом.

«До этой ночи я не убивал даже мух. Это доказательство того, что мы живем в симуляции», – написал в соцсетях Сен-Пьер .

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