Роберт Уиттакер: «Хочу подраться со Стриклендом летом. Потом решу, стоит ли уходить в полутяжи»
Роберт Уиттакер не исключает переход в полутяжелый вес.
«Полутяжелый дивизион? После следующего боя я решу, останусь ли в среднем весе. Было бы здорово подраться с Шоном Стриклендом на международной неделе боев», – сказал боец UFC Роберт Уиттакер.
Роман Долидзе: «Я заслуживаю соперника из топ-5. Есть два реалистичных боя – Уиттакер или Адесанья»
Анкалаев обратился к бойцам UFC, поставившим против него в бою с Перейрой: «Извините, ребята, я вас разочаровал»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал MMArcade Podcast
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости