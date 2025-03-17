Роберт Уиттакер: «Хочу подраться со Стриклендом летом. Потом решу, стоит ли уходить в полутяжи»

Роберт Уиттакер не исключает переход в полутяжелый вес.

«Полутяжелый дивизион? После следующего боя я решу, останусь ли в среднем весе. Было бы здорово подраться с Шоном Стриклендом на международной неделе боев», – сказал боец UFC Роберт Уиттакер .

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