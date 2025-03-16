Пимблетт – о Ковингтоне: «Мы пересеклись на турнире Power Slap, но Колби предпочел смотреть в пол. В интернете он любит трепать языком, а в жизни гадит в штаны»
Пэдди Пимблетт обвинил Колби Ковингтона в трусости.
«Мы пересеклись на турнире Power Slap. Я прошел мимо Колби, но он предпочел не отрывать глаза от пола. В интернете он любит трепать языком, а в жизни гадит в штаны», – заявил боец UFC Пэдди Пимблетт.
Пэдди Пимблетт: «Думаю, что нахожусь в одном поединке от титульника. Нужно одолеть Оливейру или Порье, и тогда у меня будет бой за пояс»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Paddy The Baddy
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