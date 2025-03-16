Анкалаев не будет драться с Прохазкой. Ведутся переговоры о реванше с Перейрой
Магомед Анкалаев не будет драться с Иржи Прохазкой.
«Идет работа над реваншем с Алексом Перейрой. Боя с Прохазкой не будет», – подтвердили в команде чемпиона UFC Магомеда Анкалаева.
Джонс – Перейре: «Разочарован. Я хотел разделить с тобой октагон»
Прохазка – о поведении Анкалаева в соцсетях: «Его страницу ведет менеджер? Мне всего равно. Это его аккаунт. Он должен брать на себя ответственность за то, что там публикуется»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости