Бывшая девушка Перейры – о критике фанатов Алекса после слов о его поражении: «Может быть, мне стоит обратиться в дагестанскую охранную компанию, чтобы обеспечить себе безопасность?»
Бывшая девушка Алекса Перейры отреагировала на критику фанатов.
«Эти комментарии – чистая комедия, лол.
Может быть, мне стоит обратиться в дагестанскую охранную компанию, чтобы обеспечить себе безопасность?» – написала в соцсетях Мерле Кристин.
Отметим, что Кристин закрыла комментарии в соцсетях.
Бывшая девушка Перейры: «Больше нет Шамы. Карма. Алекс проиграл в Международный женский день. Может, это знак?
Перейра – о словах бывшей девушки: «Думаю, она должна перестать упоминать мое имя, потому что ее муж может ревновать. Шама»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Мерле Кристин
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