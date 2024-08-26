UFC Vegas 97: все о турнире, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

Теги UFC MMA Джессика Андраде Гилберт Бернс UFC Vegas Шон Брэди Бокс/MMA/UFC

В ночь на 8 сентябре в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC Vegas 97. Ивент возглавит поединок в полусреднем весе весе между Гилбертом Бернсом (22-7) и Шоном Брэди (16-1).

Где и во сколько смотреть UFC Vegas 97?

Прямую трансляцию турнира на территории России покажут платформа UFC Fight Pass и телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец».

Остальные бои главного карда:

Джессика Андраде (26-12) – Наталиа Силва (17-5-1);

Стив Гарсия (16-5) – Кайл Нельсон (15-5-1);

Мэтт Шнелль (16-8) – Алессандро Коста (14-4);

Трэвор Пик (9-2) – Яналь Ашмуз (7-1).

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