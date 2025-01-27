Хамзат Чимаев: «В 2025-м я возьму пояс, и никто не сможет этому помешать»
Хамзат Чимаев уверен, что выиграет титул UFC в 2025 году.
«В 2025-м я возьму этот пояс, иншаллах, и никто не сможет этому помешать», – написал в соцсетях боец UFC Хамзат Чимаев.
Хамзат Чимаев: «Сомневаюсь, что Махачев может конкурировать в среднем весе. Хабиб мог бы подняться»
Дана Уайт: «Скорее всего, Чимаев – следующий претендент на титульник в среднем весе»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Хамзата Чимаева
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