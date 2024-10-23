Уиттакер – о бое с Чимаевым: «Я иду на войну»
Роберт Уиттакер готов провести все 25 минут в октагоне против Хамзата Чимаева.
«Я ожидаю, что он будет действовать жестко и агрессивно с первой секунды. Я соответствующим образом к этому подготовился.
Это самый сложный бой в моей жизни и поэтому я начну очень жестко, как спринт в течение первых 5-10 минут, но также могу растянуть бой на пять раундов. Я иду на войну», – сказал бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер.
Бой Хамзата Чимаева и Роберта Уиттакера пройдет на турнире UFC 308 26 октября.
Чимаев обещал «скоро увидеться» с пятью чемпионами UFC. Подерется, но опять с бывшим
Опубликовал: Арсен Ахметгалиев
Источник: MMA Junkie
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