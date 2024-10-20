Тим Цзю нокаутом проиграл Бахраму Муртазалиеву

В Орландо прошел вечер бокса, который возглавил титульный бой первом среднем весе за пояс IBF между Тимом Цзю и Бахрамом Муртазалиевым .

Муртазалиев победил техническим нокаутом в третьем раунде. Угол Цзю выбросил полотенце.

В марте-2024 Цзю проиграл Себастьяну Фундоре (первое поражение в карьере), уступив пояс чемпиона мира по версии WBO.

Рекорд Цзю на профессиональном уровне – 24-2. Муртазалиев ни разу не проигрывал по профи – 23-0.

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