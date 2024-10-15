Хукер – о бое с Макгрегором: «В феврале должна родить жена, так что не могу»

Дэн Хукер не готов драться с Конором Макгрегором в феврале из-за родов жены.

«Готов подраться в январе или марте. В феврале должна родить жена, так что не могу», – сказал боец UFC Дэн Хукер .

Ранее Конор Макгрегор заявил, что готов подраться с Хукером в Саудовской Аравии в феврале.

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