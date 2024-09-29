Стивенсон отреагировал на тренировку Бивола: «В ожидании большого выступления от Дмитрия»
Шакур Стивенсон прокомментировал отрывок из тренировки Дмитрия Бивола.
«В ожидании большого выступления от Бивола», – отреагировал в соцсетях чемпион мира по боксу Шакур Стивенсон на отрывок из подготовки Дмитрия Бивола.
Напомним, Бивол подерется с Артуром Бетербиевым 12 октября в Саудовской Аравии.
Бивол vs Бетербиев – главный бой года. Ждем первого абсолюта в полутяжах из России!
Бивол и Бетербиев приехали в Саудовскую Аравию, где проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Шакура Стивенсона
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