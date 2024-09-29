Стивенсон отреагировал на тренировку Бивола: «В ожидании большого выступления от Дмитрия»

Шакур Стивенсон прокомментировал отрывок из тренировки Дмитрия Бивола.

«В ожидании большого выступления от Бивола », – отреагировал в соцсетях чемпион мира по боксу Шакур Стивенсон на отрывок из подготовки Дмитрия Бивола .

Напомним, Бивол подерется с Артуром Бетербиевым 12 октября в Саудовской Аравии.

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