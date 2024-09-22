Двалишвили совмещал работу и UFC до 2020-го: «Во втором бою я получил бонус и перестал работать, но после третьего поединка снова был разорен. Не хотел, чтобы это повторилось»
Мераб Двалишвили совмещал работу и UFC до 2020-го.
«Я проиграл первый бой в UFC, а мы знаем, как промоушен платит... $10 тысяч – и тебе еще нужно заплатить менеджеру, помимо прочих расходов.
Я купил машину – она была у меня очень старая. А потом денег не стало. Во втором бою я получил бонус. Я перестал работать, но после третьего поединка снова был разорен, потому что потратил все деньги.
Я подумал: «Что теперь?» Когда я выиграю следующий бой, то оставлю деньги себе и начну работать, потому что не хочу, чтобы это повторилось», – признался чемпион UFC Мераб Двалишвили.
Напомним, Двалишвили дебютировал в UFC в 2017-м, начав карьеру в промоушене с двух поражений. С тех пор он выиграл 11 боев.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал jakeshieldsajj
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