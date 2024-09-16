Джон Джонс: «Бой с Миочичем будет последним. Скорее всего»
Джон Джонс планирует завершить карьеру после поединка со Стипе Миочичем.
«Скорее всего, бой с Миочичем будет последним в моей карьере», – заявил чемпион UFC Джон Джонс.
Напомним, Миочич и Джонс подерутся 17 ноября в главном событии UFC 309.
Аспиналл – об анонсе поединка Джонс – Миочич: «Я буду там. Если надо, то подерусь с обоими за ночь – только дайте неоспоримый титул»
Перейра – о встрече с Джонсом: «Не знаю, смогу ли подраться с Джоном, но хочу получить опыт тренировок с ним. Думаю, это случится»
Опубликовал: Артем Чугунов
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