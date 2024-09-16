Джон Джонс: «Бой с Миочичем будет последним. Скорее всего»

Джон Джонс планирует завершить карьеру после поединка со Стипе Миочичем.

«Скорее всего, бой с Миочичем будет последним в моей карьере», – заявил чемпион UFC Джон Джонс .

Напомним, Миочич и Джонс подерутся 17 ноября в главном событии UFC 309.

Аспиналл – об анонсе поединка Джонс – Миочич: «Я буду там. Если надо, то подерусь с обоими за ночь – только дайте неоспоримый титул»

Перейра – о встрече с Джонсом: «Не знаю, смогу ли подраться с Джоном, но хочу получить опыт тренировок с ним. Думаю, это случится»