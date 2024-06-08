Экс-чемпион Hardcore Ковалев: «UFC заинтересует мой реванш с Шарой Буллетом»

Белорусский боец MMA хочет подраться с Шарой Буллетом в UFC.

«Бойцы из топ-10 среднего веса UFC дадут Шаре конкурентный бой. Там другой уровень, очень сильная оппозиция. Магомедов, конечно, поднабрал, он на хорошем уровне, может драться со всеми. Но на данный момент ему надо драться с равными, рано еще запрыгивать слишком высоко. В таких поединках он может обидно проиграть, будет тяжелее вернуться.

Со временем, если не будет сворачивать со своей дороги, подерется и за пояс. Наш реванш с ним в UFC будет очень интересен для промоушена. За время с нашего последнего поединка мы оба подросли», – заявил экс-чемпион Hardcore Владислав Ковалев.

Напомним, Шара Буллет дрался с Ковалевым в апреле 2021-го на турнире промоушена «Наше Дело», победив единогласным решением судей.

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