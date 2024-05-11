Блогер KSI – о Гарсии: «##### его. Абсолютный придурок. Хочу его нокаутировать»

Теги бокс Райан Гарсия Бокс/MMA/UFC

KSI оскорбил Райана Гарсию после положительной допинг-пробы.

»##### [К черту] его и все, за что он выступает. Абсолютный придурок. Я бы хотел его нокаутировать», – заявил блогер KSI, известный по выступлениям в выставочных боксерских поединках.

В рекорде KSI зафиксированы пять боев: четыре победы и одно поражение. В октябре он проиграл судейским решением Томми Фьюри.

8 мая стало известно, что вскрытие допинг-пробы Райана Гарсии подтвердил наличие запрещенных веществ в организме бойца перед боем с Дэвином Хейни.

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