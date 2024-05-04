UFC 301: Пантожа против Эрцега, Альдо подерется с Мартинесом
В ночь на 5 мая в Рио-де-Жанейро (Бразилия) состоится турнир UFC 301.
Событие возглавит титульный бой в наилегчайшем весе между Алешандре Пантожей (27-5) и Стивом Эрцегом (12-1).
Основной кард.
Жозе Альдо (61,69 кг) – Джонатан Мартинес (61,69 кг);
Витор Петрино (93,44 кг) – Энтони Смит (93,21 кг);
Мичел Перейра (84,37 кг) – Игорь Потеря (83,91 кг);
Кайо Борральо (84,37 кг) – Пол Крейг (83,91 кг).
Прямая трансляция турнира пройдет на канале «Матч ТВ». Начало в 01:00 по московскому времени.
Взвешивание UFC 301: титульник Пантожи и Эрцега в силе, Альдо и Мартинес показали одинаковые цифры