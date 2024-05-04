UFC 301: Пантожа против Эрцега, Альдо подерется с Мартинесом

Теги UFC MMA Жозе Альдо Энтони Смит Мичел Перейра Игорь Потеря Алешандре Пантожа UFC 301 Стив Эрцег Бокс/MMA/UFC

В ночь на 5 мая в Рио-де-Жанейро (Бразилия) состоится турнир UFC 301.

Событие возглавит титульный бой в наилегчайшем весе между Алешандре Пантожей (27-5) и Стивом Эрцегом (12-1).

Основной кард.

Жозе Альдо (61,69 кг) – Джонатан Мартинес (61,69 кг);

Витор Петрино (93,44 кг) – Энтони Смит (93,21 кг);

Мичел Перейра (84,37 кг) – Игорь Потеря (83,91 кг);

Кайо Борральо (84,37 кг) – Пол Крейг (83,91 кг).

Прямая трансляция турнира пройдет на канале «Матч ТВ». Начало в 01:00 по московскому времени.

Взвешивание UFC 301: титульник Пантожи и Эрцега в силе, Альдо и Мартинес показали одинаковые цифры

Ну как не любить Жозе Альдо?

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