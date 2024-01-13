Марк Хант: «Мне предлагали $3-4 млн за то, чтобы я упал в поединке»
Бывший боец UFC Марк Хант признался, что ему предлагали сдать бой.
«Знаете, мне предлагали три или четыре миллиона долларов, чтобы я упал в одном из поединков, проходивших в Австралии.
Я ответил: «Вы серьезно?!» Я отказался, потому что это не соответствует моим принципам. Но да, на кону были огромные деньги. Это не для моего характера. Я скорее предпочту умереть в бою», – признался экс-боец UFC Марк Хант.
Хант провел последний бой в UFC в 2018 году, проиграв американцу Джастину Уиллису.
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