Эрин Блэнчфилд и Манон Фьоро подерутся 31 марта

Теги женские бои UFC MMA Эрин Блэнчфилд Бокс/MMA/UFC

В ночь на 31 марта в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, состоится UFC Fight Night.

В главном карде турнира пройдет поединок в женском наилегчайшем весе между Эрин Блэнчфилд и Манон Фьоро.

Блэнчфилд (12-1) в последний раз дралась в августе, когда победила Таилу Сантос единогласным решением судей.

Фьоро (11-1) в сентябре выиграла у Роуз Намаюнас. Она идет на серии из шести побед в UFC.

Эрин Блэнчфилд хочет драться с Пеньей за вакантный титул UFC: «Этот бой может быть мейн-ивентом платного турнира»

Эрин Бланчфилд: «Хочу отобрать титул у Валентины Шевченко»

🔥 Мегатурнир в боксе: Бивол, Уайлдер и Джошуа в одном карде. Все, что об этом нужно знать

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий