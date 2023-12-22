Эрин Блэнчфилд и Манон Фьоро подерутся 31 марта
В ночь на 31 марта в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, состоится UFC Fight Night.
В главном карде турнира пройдет поединок в женском наилегчайшем весе между Эрин Блэнчфилд и Манон Фьоро.
Блэнчфилд (12-1) в последний раз дралась в августе, когда победила Таилу Сантос единогласным решением судей.
Фьоро (11-1) в сентябре выиграла у Роуз Намаюнас. Она идет на серии из шести побед в UFC.
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