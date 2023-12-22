Эрин Блэнчфилд и Манон Фьоро подерутся 31 марта

В ночь на 31 марта в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, состоится .

В главном карде турнира пройдет поединок в женском наилегчайшем весе между и Манон Фьоро.

Блэнчфилд (12-1) в последний раз дралась в августе, когда победила Таилу Сантос единогласным решением судей.

Фьоро (11-1) в сентябре выиграла у . Она идет на серии из шести побед в UFC.

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