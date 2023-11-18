Джейсон Джексон нокаутировал Ярослава Амосова и стал чемпионом Bellator

Теги MMA Bellator Ярослав Амосов Bellator 301 Бокс/MMA/UFC

На Bellator 301 состоялся титульный бой в полусреднем весе между Ярославом Амосовым и Джейсоном Джексоном.

Джексон победил нокаутом в третьем раунде и стал новым чемпионом.

Амосов выступает в Bellator с 2018 года. За это время он провел девять боев. Рекорд в MMA – 27-1.

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4 комментария

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DIMONDI
Ну, вот и сказке конец. Даже жалко как-то стало Амосова от его беспомощности
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