Джейсон Джексон нокаутировал Ярослава Амосова и стал чемпионом Bellator
На Bellator 301 состоялся титульный бой в полусреднем весе между Ярославом Амосовым и Джейсоном Джексоном.
Джексон победил нокаутом в третьем раунде и стал новым чемпионом.
Амосов выступает в Bellator с 2018 года. За это время он провел девять боев. Рекорд в MMA – 27-1.
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