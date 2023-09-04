Мокаев – о проблемах россиян в получении британской визы: «Почему невинные люди не могут путешествовать из-за дурацких политических конфликтов?»

Мокаев пожаловался, что британское правительство отказывает в визах россиянам.

«Почему департамент миграции Великобритании всегда отказывает гражданам России в получении визы? Почему невинные люди не могут путешествовать из-за дурацких политических конфликтов?» – написал в соцсетях боец UFC Мухаммад Мокаев.

Добавим, что Мокаев – гражданин России и Великобритании.

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