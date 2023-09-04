Мокаев – о проблемах россиян в получении британской визы: «Почему невинные люди не могут путешествовать из-за дурацких политических конфликтов?»

Теги UFC MMA Мухаммад Мокаев Бокс/MMA/UFC

Мокаев пожаловался, что британское правительство отказывает в визах россиянам.

«Почему департамент миграции Великобритании всегда отказывает гражданам России в получении визы? Почему невинные люди не могут путешествовать из-за дурацких политических конфликтов?» – написал в соцсетях боец UFC Мухаммад Мокаев.

Добавим, что Мокаев – гражданин России и Великобритании.

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15 комментариев

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Unnamed80
Этот дурацкий политический конфликт называется войной.
+24
-5
+19
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Мага осторожный
то что не могут путешевовать ерунда по сравнению с тем, что люди гибнут из за одного геополитика который решил "спасти" мир от нацизма
+11
-3
+8
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Код да Винчи
Потому, что люди умирают из за блажи безумных политиканов.
+5
-2
+3
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Мистер Биспинг
Дурацким политическим конфликтом это дело было до 24 февраля.
+3
-1
+2
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Azamat Abdukadyroff
потому что спорт вне политики
+2
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Oleg Olegov
Угадай)
+2
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Sava_75
это ж надо такую херь нести 🤦🏻‍♂️
насколько далёким нужно быть
+1
0
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Forza
Вообще, давайте посмотрим на ситуацию с рациональных позиций: В Россию люди тоже без визы попасть не могут. И сложностей с получением Российской визы тоже стало больше. И я могу понять, что если какая то страна не видит смысла в привлечении туристов/мигрантов из другой страны, то тратить деньги налогоплатильщиков на то, чтобы упростить получения визы людям из этой страны - не самое очевидное, что можно сделать.

Хотя, я это с сожалением пишу. Мне бы, конечно, хотелось жить в мире, где хорошие люди вне зависимости от страны своего рождения, могли бы легко путешествовать по всему миру. Но, наш мир не так устроен( надеюсь пока). А в существующей реальности, я бы на месте какого нибудь министра туризма Великобритании, упрощать получение визы для россиян наверное бы тоже смысла не видел. Хоть я и сам россиянин, но нужно обьективно говорить
+1
0
+1
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Мага осторожный
Ответ wtboy18
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То есть когда Гитлер напал на СССР без объявления войны, то это тоже был дурацкий политический конфликт оказывается
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Alexandr Alexandrov
Ответ Мага осторожный
То есть когда Гитлер напал на СССР без объявления войны, то это тоже был дурацкий политический конфликт оказывается
Там было нота посла с соответствующим заявлением, сразу после пересечения границы.
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Код да Винчи
Как он мягенько назвал-дурацкий конфликт.
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wtboy18
Ответ Мага осторожный
То есть когда Гитлер напал на СССР без объявления войны, то это тоже был дурацкий политический конфликт оказывается
Немного пополни знания истории. Германия объявила войну СССР. СССР объявил войну Германии.
Сейчас РФ не объявляла войну украине и украина не объявила войну РФ. Это юридический факи
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Евгений Цыбульников
Ответ Forza
Вообще, давайте посмотрим на ситуацию с рациональных позиций: В Россию люди тоже без визы попасть не могут. И сложностей с получением Российской визы тоже стало больше. И я могу понять, что если какая то страна не видит смысла в привлечении туристов/мигрантов из другой страны, то тратить деньги налогоплатильщиков на то, чтобы упростить получения визы людям из этой страны - не самое очевидное, что можно сделать. Хотя, я это с сожалением пишу. Мне бы, конечно, хотелось жить в мире, где хорошие люди вне зависимости от страны своего рождения, могли бы легко путешествовать по всему миру. Но, наш мир не так устроен( надеюсь пока). А в существующей реальности, я бы на месте какого нибудь министра туризма Великобритании, упрощать получение визы для россиян наверное бы тоже смысла не видел. Хоть я и сам россиянин, но нужно обьективно говорить
А хороших и плохих кто будет определять в твоём мире?
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