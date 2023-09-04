Мокаев – о проблемах россиян в получении британской визы: «Почему невинные люди не могут путешествовать из-за дурацких политических конфликтов?»
Мокаев пожаловался, что британское правительство отказывает в визах россиянам.
«Почему департамент миграции Великобритании всегда отказывает гражданам России в получении визы? Почему невинные люди не могут путешествовать из-за дурацких политических конфликтов?» – написал в соцсетях боец UFC Мухаммад Мокаев.
Добавим, что Мокаев – гражданин России и Великобритании.
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насколько далёким нужно быть
Хотя, я это с сожалением пишу. Мне бы, конечно, хотелось жить в мире, где хорошие люди вне зависимости от страны своего рождения, могли бы легко путешествовать по всему миру. Но, наш мир не так устроен( надеюсь пока). А в существующей реальности, я бы на месте какого нибудь министра туризма Великобритании, упрощать получение визы для россиян наверное бы тоже смысла не видел. Хоть я и сам россиянин, но нужно обьективно говорить
Сейчас РФ не объявляла войну украине и украина не объявила войну РФ. Это юридический факи