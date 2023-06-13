Bellator 297: все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

В ночь на 17 июня в Чикаго (США) на «Уинтраст-Арена» состоится турнир Bellator 297. Главным событием станет титульный бой Вадима Немкова и Йоэля Ромеро. Россиянин будет защищать чемпионат носки пояс полутяжелого веса.

Где и во сколько смотреть Bellator 297?

Турнир начнется в 01:00 по московскому времени. На территории России официальной трансляции не будет.

Бои основного карда.

Вадим Немков (16-2)- Йоэль Ромеро (15-6);

Серхио Петтис (22-5) – Патрисио Фрейре (35-5);

Кори Андерсон (16-6) – Фил Дэвис (24-6);

Дэниэл Джеймс (15-6-1) – Гохан Шарикам (8-1).

Немков – о бое с Ромеро: «Не думаю, что он собирается бороться со мной»

Немков – о переносе боя с Ромеро: «Охренел, когда Йоэль в клетку зашел. Потом охренел в раздевалке. Дважды охренел, получается. Или трижды»