Мэтт Браун: «Конор – никто. На данный момент он просто бомж»

Мэтт Браун заявил, что считает Конора Макгрегора бомжом.

«На мой взгляд, Конор – никто. Он был потрясающим, я отдаю ему должное за все, что он сделал, но на данный момент он просто бомж.

Вы можете взять это в заголовок, и это не будет дерьмом. Конор потерял четыре или пять последних лет. Он, черт возьми, не сделал ничего.

Все, что вы видите, это то, как он пьет и сходит с ума. Это чертовски дерьмовая жизнь, как по мне. Все эти деньги не делают тебя не бомжом. Ты все еще бомж для меня, братан. Когда ты входишь в клетку, ты все еще бомж для меня», – заявил боец UFC Мэтт Браун.

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