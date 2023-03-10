Хамзат Чимаев: «Джонса можно уронить, победить»

Шведский полусредневес UFC Хамзат Чимаев считает, что может выиграть бой у чемпиона организации в тяжелом весе .

«Поединок с Джоном Джонсом? Я выступаю в 77 кг, а он в весовой категории до 93 кг. Сейчас я перехожу в 84 кг, а там посмотрим.

Так-то наш близкий брат Адлан Амагов его уже ронял. Он дал всем знать, что Джонса можно уронить, победить», – сказал Чимаев.

Адлан Амагов – бывший спарринг-партнер Джона Джонса. По словам Амагова, во время тренировки он случайно отправил Джонса в нокаут.

Чимаев – о патриотизме: «Где бы я ни был, я остаюсь чеченцем»