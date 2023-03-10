Хамзат Чимаев: «Джонса можно уронить, победить»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Джон Джонс Адлан Амагов Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Шведский полусредневес UFC Хамзат Чимаев считает, что может выиграть бой у чемпиона организации в тяжелом весе Джона Джонса.

«Поединок с Джоном Джонсом? Я выступаю в 77 кг, а он в весовой категории до 93 кг. Сейчас я перехожу в 84 кг, а там посмотрим.

Так-то наш близкий брат Адлан Амагов его уже ронял. Он дал всем знать, что Джонса можно уронить, победить», – сказал Чимаев.

Адлан Амагов – бывший спарринг-партнер Джона Джонса. По словам Амагова, во время тренировки он случайно отправил Джонса в нокаут.

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12 комментариев

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sanek maloi
Ответ FRAUD
Во-первых, это ж вроде и сам Джонс говорил, во-вторых, конечно можно, вон Чимаева вообще в бою роняли, что дальше с этого? Американцы никогда не спаррингуются в полную силу, Джонс сам об этом говорил, так делают только в России, причем непонятно зачем, ладно ты бы также выступал в октагоне, но нет, так делают люди, которые выступают во всяких ПФЛах, максимум в прелимах в ЮФС, потом заплетаются против людей, которые реально что-то умеют и всё, поэтому это смешно, даже в пиковой форме Чимаев никогда не будет угрозой для Джонса, десятилетней давности - Джонс его бы просто уронил и передышал(возможно ещё и в партере локтями одарил), нынешний Джонс - это 115 кг, с таким пузом его просто не заборишь.
На тренера любят заставлять так работать, походу думают, что отбитая кукушка, в бою будет работать как закалка бойца(((
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FRAUD
Во-первых, это ж вроде и сам Джонс говорил, во-вторых, конечно можно, вон Чимаева вообще в бою роняли, что дальше с этого? Американцы никогда не спаррингуются в полную силу, Джонс сам об этом говорил, так делают только в России, причем непонятно зачем, ладно ты бы также выступал в октагоне, но нет, так делают люди, которые выступают во всяких ПФЛах, максимум в прелимах в ЮФС, потом заплетаются против людей, которые реально что-то умеют и всё, поэтому это смешно, даже в пиковой форме Чимаев никогда не будет угрозой для Джонса, десятилетней давности - Джонс его бы просто уронил и передышал(возможно ещё и в партере локтями одарил), нынешний Джонс - это 115 кг, с таким пузом его просто не заборишь.
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Чигорин
Можно наверное и уронить... только Чимаев тут причём ??!
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Art SM
Ответ ральф шумахер
какой то хобо что то вкинул, другой вот этот бред распространяет
Разве кто-то утверждает, что это правда?
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sanek maloi
Вроде проф боец😂На спарингах и в реальном бою разные вещи 😁
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ральф шумахер
Ответ Art SM
https://amp.championat.com/boxing/news-4560497-takie-veschi-neudobno-govorit-amagov-rasskazal-kak-nokautiroval-dzhona-dzhonsa.html
какой то хобо что то вкинул, другой вот этот бред распространяет
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MrFrost
Проф спортсмен, вроде, этот Чимаев, но так и не понял, что даже если такое имело место быть (в чём я очень сильно сомневаюсь), то нет смысла сравнивать спарринг и официальный бой. На спарринге много кто кого ронял, но это, как правило, вообще ни о чём не говорит.
+13
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Егор Крид58
Ответ Art SM
https://amp.championat.com/boxing/news-4560497-takie-veschi-neudobno-govorit-amagov-rasskazal-kak-nokautiroval-dzhona-dzhonsa.html
извиняюсь, не видел это интервью, я слышал от иностранных бойцов
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Мага осторожный
очередной ронятель вылез....
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Art SM
Ответ Егор Крид58
уточнение: не Амагов так говорил, а люди которые находились во время спаринга в зале
https://amp.championat.com/boxing/news-4560497-takie-veschi-neudobno-govorit-amagov-rasskazal-kak-nokautiroval-dzhona-dzhonsa.html
+2
-2
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Егор Крид58
уточнение: не Амагов так говорил, а люди которые находились во время спаринга в зале
+3
-2
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Илья Илья
По словам *.....(с)
+1
-1
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