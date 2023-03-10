Деметриус Джонсон – о величии Джонса: «Он стал чемпионом в другой весовой категории, а я этого так и не сделал»
Бывший чемпион UFC Деметриус Джонсон заявил, что считает Джона Джонса лучшим бойцом в истории.
«Джонс – величайший? Да, я всегда так считал.
То, что он сделал с Сирилом Ганом... Джонс поднялся в другую весовую категорию и стал в ней чемпионом. В этом я ему уступаю. Я этого так и не сделал», – сказал Джонсон.
На UFC 285 Джон Джонс победил Сирила Гана удушающим приемом в первом раунде.
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