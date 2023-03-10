Деметриус Джонсон – о величии Джонса: «Он стал чемпионом в другой весовой категории, а я этого так и не сделал»

Теги UFC тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Деметриус Джонсон Джонс – Ган Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC Деметриус Джонсон заявил, что считает Джона Джонса лучшим бойцом в истории.

«Джонс – величайший? Да, я всегда так считал.

То, что он сделал с Сирилом Ганом... Джонс поднялся в другую весовую категорию и стал в ней чемпионом. В этом я ему уступаю. Я этого так и не сделал», – сказал Джонсон.

На UFC 285 Джон Джонс победил Сирила Гана удушающим приемом в первом раунде.

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6 комментариев

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madtank
Ответ daiv18
В его летучий дивизион подписать толкового бойца большая сложность, кроме азиатов практически нет никого, а те как бойцы так себе, ни одного чемпа юфс за всю историю, или я не помню. Так что Деметриус даже не близок к Костлявому. Медаль Сехудо в ту же степь, ни в какое сравнение с Карелиным.
Мексиканец Морено, бразильцы Фигередо и Пантожа, новозеландец Кара-Франс, американцы, иранец Альбази и китаец Су Мудаэржи - всего два азиата в топ 15. С уходом Мышонка диапазон ожил, потому что ростер стал более менее равным.
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madtank
Мышонок не виноват, что был настолько сильнее своих соперников. При этом гоняя относительно мало веса. Поэтому и не поднимался на весовую выше - он был самым мелким и в своей
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sanek maloi
Могучий, этим все сказано, добавить нечего не надо)
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pasha_t
Могучий мышонок
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Неоновый Демон
Зато ты мышонок бился всю карьеру с бойцами намного больше чем ты. И был лучшим , Джонс и Джонсон для меня уникумы в современном ММА
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daiv18
В его летучий дивизион подписать толкового бойца большая сложность, кроме азиатов практически нет никого, а те как бойцы так себе, ни одного чемпа юфс за всю историю, или я не помню. Так что Деметриус даже не близок к Костлявому.
Медаль Сехудо в ту же степь, ни в какое сравнение с Карелиным.
+2
-3
-1
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