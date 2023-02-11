Махачев: «На что потрачу $100 млн, если выиграю в лотерею? Дагестанский вариант: купить 10 квартир и сдавать»

Чемпион UFC в легком весе перед титульным боем против Алекса Волкановски на UFC 284 ответил на шуточные вопросы.

– Если бы ты мог поменяться именами со знаменитостями, то кто бы это был?

– Меня и так все с Хабибом путают. Называл бы себя Хабибом, чтобы люди не путались.

– Если бы кто-то написал твою биографию, как бы называлась эта книга?

– Наверное, The Islam.

– Часто бойцов называют машинами. Если ты машина, то какой марки?

– BMW.

– Ты выиграл в лотерею 100 миллионов долларов. На что их потратишь?

– Надо сесть и набрать Ризвану, куда вложиться. Или просто дагестанский вариант: купить 10 квартир и сдавать.

Бой Махачев – Волкановски пройдет 12 февраля в Австралии. Ориентировочное время начала – 07:00 по московскому времени. Sports.ru проведет онлайн-трансляцию!

Сколько Махачев, Волкановски и UFC заработают за титульный бой в Австралии

Волкановски намного ниже Махачева и подерется не в своем весе. А в чем он вообще сильнее?