Махачев: «На что потрачу $100 млн, если выиграю в лотерею? Дагестанский вариант: купить 10 квартир и сдавать»

Теги UFC MMA Ислам Махачев UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев перед титульным боем против Алекса Волкановски на UFC 284 ответил на шуточные вопросы.

– Если бы ты мог поменяться именами со знаменитостями, то кто бы это был?

– Меня и так все с Хабибом путают. Называл бы себя Хабибом, чтобы люди не путались.

– Если бы кто-то написал твою биографию, как бы называлась эта книга?

– Наверное, The Islam.

– Часто бойцов называют машинами. Если ты машина, то какой марки?

– BMW.

– Ты выиграл в лотерею 100 миллионов долларов. На что их потратишь?

– Надо сесть и набрать Ризвану, куда вложиться. Или просто дагестанский вариант: купить 10 квартир и сдавать.

Бой Махачев – Волкановски пройдет 12 февраля в Австралии. Ориентировочное время начала – 07:00 по московскому времени. Sports.ru проведет онлайн-трансляцию!

Сколько Махачев, Волкановски и UFC заработают за титульный бой в Австралии

Волкановски намного ниже Махачева и подерется не в своем весе. А в чем он вообще сильнее?

Опрос

Ислам Махачев – Алекс Волкановски: кто победит в титульнике?
1229 голосов
Махачев
71%
Ислам Махачев
Волкановски
29%
Александр Волкановски

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4 комментария

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Гусейн Магомедрасулов
Махачев, выдали на помощь семьям в Турции, не разглашая
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Maga Maga
Новый стереотип, не знаю откуда взялось что квартиры покупают только чтоб сдавать, бизнес по Дагестански это обувные, мебельные цеха, кофетерии и многое чего что можно скопировать со всего мира, а сдавать квартиры это может и давняя история.
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космонавт на дереве
Жили у отца даргинца три сына, а свои квартиры сдавали
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Мама Живанилда
Квартиры неплохой вариант, чтобы как минимум не потерять. А потом будут знания можно их реализовать и вложиться куда-то ещё.
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