AMC Fight Nights 115: Шуаев против Пономарева, Асатрян против Кондратьева и другие бои

14 октября в Сочи состоится турнир 115, в мейн-карде которого пройдут сразу три титульных поединке.

В главном событии вечера состоится поединок за пояс в тяжелом весе между Юсуфом Шуаевым (9-0-1) и Григорием Пономаревым (4-2).

Другие бои главного карда:

(24-9) против Анатолия Кондратьева (7-2) за титул в наилегчайшем весе,

Анзор Чакаев (4-0) против Глеба Хабибуллина (6-0) за титул в полулегком весе,

Юрий Киселев (7-6) против Михаила Газаева (3-0).

Трансляция турнира начнется в 18:00 по мск на телеканале UDAR.