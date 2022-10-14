AMC Fight Nights 115: Шуаев против Пономарева, Асатрян против Кондратьева и другие бои

Теги AMC Fight Nights Вартан Асатрян Бокс/MMA/UFC

14 октября в Сочи состоится турнир AMC Fight Nights 115, в мейн-карде которого пройдут сразу три титульных поединке.

В главном событии вечера состоится поединок за пояс в тяжелом весе между Юсуфом Шуаевым (9-0-1) и Григорием Пономаревым (4-2).

Другие бои главного карда:

Вартан Асатрян (24-9) против Анатолия Кондратьева (7-2) за титул в наилегчайшем весе,

Анзор Чакаев (4-0) против Глеба Хабибуллина (6-0) за титул в полулегком весе,

Юрий Киселев (7-6) против Михаила Газаева (3-0).

Трансляция турнира начнется в 18:00 по мск на телеканале UDAR.

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