Александр Волков: «Немножко не хватило для того, чтобы победить Блэйдса»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Александр Волков Кертис Блэйдс UFC on ESPN Александр Волков - Кертис Блейдс Бокс/MMA/UFC

Тяжеловес UFC Александр Волков прокомментировал поражение в бою против Кертиса Блэйдса на турнире UFC on ESPN 11.

«Всем спасибо за поддержку, поединок был тяжелый. Выложился на все 100%. В тех условиях, которые у меня были в подготовке, сделал все что мог.

Получилось забрать два последних раунда, переломить ход боя, но немножко не хватило для того, чтобы победить.

В любом случае, двигаемся только дальше, только вперед, одни победы. Травм серьезных нет, повреждений тоже не получил. Буду готов вернуться к тренировкам максимально быстро, когда вернусь в Москву. Всем спасибо», – сказал Волков.

Кертис Блэйдс: «Я еще на шаг ближе к титульному бою»

Хайлайт боя Блэйдс – Волков 

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