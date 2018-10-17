Александр Волков: «Немножко не хватило для того, чтобы победить Блэйдса»

Тяжеловес UFC Александр Волков прокомментировал поражение в бою против на турнире UFC on ESPN 11.

«Всем спасибо за поддержку, поединок был тяжелый. Выложился на все 100%. В тех условиях, которые у меня были в подготовке, сделал все что мог.

Получилось забрать два последних раунда, переломить ход боя, но немножко не хватило для того, чтобы победить.

В любом случае, двигаемся только дальше, только вперед, одни победы. Травм серьезных нет, повреждений тоже не получил. Буду готов вернуться к тренировкам максимально быстро, когда вернусь в Москву. Всем спасибо», – сказал Волков.

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