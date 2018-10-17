Кертис Блэйдс в бою с Волковым совершил 14 тейкдаунов. Это рекорд тяжелого веса

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Александр Волков Кертис Блэйдс Александр Волков - Кертис Блейдс Бокс/MMA/UFC

Тяжеловес UFC Кертис Блэйдс в главном событии турнира UFC on ESPN 11 против Александра Волкова совершил 14 тейкдаунов.

Этот результат является рекордом тяжелого веса и четвертым результатом в истории UFC. Первое место занимает чемпион промоушена в легком весе Хабиб Нурмагомедов. В поединке против Абеля Трухильо он выполнил 21 тейкдаун.

Блэйдс победил Волкова единогласным решением судей.

😓 Волков проиграл Блэйдсу. Онлайн UFC в Лас-Вегасе

😔 Волков проиграл Блэйдсу единогласным решением судей на UFC on ESPN 11

 

 

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