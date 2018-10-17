Кертис Блэйдс в бою с Волковым совершил 14 тейкдаунов. Это рекорд тяжелого веса

Тяжеловес UFC Кертис Блэйдс в главном событии турнира UFC on ESPN 11 против Александра Волкова совершил 14 тейкдаунов.
Этот результат является рекордом тяжелого веса и четвертым результатом в истории UFC. Первое место занимает чемпион промоушена в легком весе Хабиб Нурмагомедов. В поединке против Абеля Трухильо он выполнил 21 тейкдаун.
Блэйдс победил Волкова единогласным решением судей.
😓 Волков проиграл Блэйдсу. Онлайн UFC в Лас-Вегасе
😔 Волков проиграл Блэйдсу единогласным решением судей на UFC on ESPN 11