Кертис Блэйдс в бою с Волковым совершил 14 тейкдаунов. Это рекорд тяжелого веса

Тяжеловес UFC Кертис Блэйдс в главном событии турнира UFC on ESPN 11 против совершил 14 тейкдаунов.

Этот результат является рекордом тяжелого веса и четвертым результатом в истории UFC. Первое место занимает чемпион промоушена в легком весе Хабиб Нурмагомедов. В поединке против Абеля Трухильо он выполнил 21 тейкдаун.

Блэйдс победил Волкова единогласным решением судей.

😓 Волков проиграл Блэйдсу. Онлайн UFC в Лас-Вегасе

😔 Волков проиграл Блэйдсу единогласным решением судей на UFC on ESPN 11