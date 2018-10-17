UFC on ESPN 11: Волков проиграл Блэйдсу, Эмметт победил Бургоса и другие результаты в Лас-Вегасе

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Сегодня в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир UFC on ESPN 11.

В главном событии Александр Волков (31-8) проиграл Кертису Блэйдсу (14-2) единогласным решением судей (49-46, 48-47, 48-46).

Другие бои:

Джош Эмметт (16-2) победил Шейна Бургоса (13-2) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-27). 

Ракель Пеннингтон (11-8) победила Марио Рено (9-6-1) единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28) 

Белал Мухаммад (17-3) победил Лаймана Гуда (21-6) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);

Джим Миллер (32-14) победил Рузвельта Робертса (10-2) сабмишеном в первом раунде.

РЕН ТВ покажет бой Волков – Блэйдс

«Нам выдают еду и воду, чтобы не шлялись по Лас-Вегасу». Интервью Александра Волкова, которому на выходных драться с топ-бойцом UFC

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