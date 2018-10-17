UFC on ESPN 11: Волков проиграл Блэйдсу, Эмметт победил Бургоса и другие результаты в Лас-Вегасе

Сегодня в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир UFC on ESPN 11.
В главном событии Александр Волков (31-8) проиграл Кертису Блэйдсу (14-2) единогласным решением судей (49-46, 48-47, 48-46).
Другие бои:
Джош Эмметт (16-2) победил Шейна Бургоса (13-2) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-27).
Ракель Пеннингтон (11-8) победила Марио Рено (9-6-1) единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28)
Белал Мухаммад (17-3) победил Лаймана Гуда (21-6) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);
Джим Миллер (32-14) победил Рузвельта Робертса (10-2) сабмишеном в первом раунде.
РЕН ТВ покажет бой Волков – Блэйдс
«Нам выдают еду и воду, чтобы не шлялись по Лас-Вегасу». Интервью Александра Волкова, которому на выходных драться с топ-бойцом UFC