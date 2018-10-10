Джон Джонс отказался от пояса UFC: «Рейес против Блаховича за титул в полутяжелом весе»

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс сообщил, что оставляет свой титул.

против за титул UFC в полутяжелом весе. На данный момент мне ничего не даст поединок ни с одним из них.

Дайте знать, парни, если в 2021 году вы захотите организовать мне бой с Иззи. Надеюсь, к тому времени вы будете готовы за это заплатить», – написал Джонс.

Боец ответил «да» на вопрос фаната об освобождении титула.

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