Джон Джонс – Уайту: «Засунь деньги в свой рот и освободи меня от контракта с UFC»

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс сообщил о желании покинуть промоушен из-за конфликта с президентом UFC Дэйной Уайтом.

«Репортер попросил Дэйну показать текстовые сообщения, но вместо этого он 55 секунд говорил о том, почему он должен лгать.

Мне нравится, как ты пытаешься нарисовать картину того, какой я злой парень, неуважительно требующий деньги.

Я ничего не требовал от тебя, Дэйна. Я просто попросил супербой, а также компенсацию за это. А ты тот, кто публично начал говорить о переговорах, показал миру, сколько ты удерживал от своих бойцов за все это время.

Ты говоришь о безразличии, тогда засунь деньги в свой рот и освободи меня от контракта», – заявил Джонс.

Джон Джонс: «В боксерском поединке я бы заработал больше, чем в трех боях на UFC»

Дэйна Уайт: «Джонс мог быть Леброном в UFC, но делает безумные вещи»