Украинский телеведущий Кондратюк: «Мне все равно, если Усик и Ломаченко перестанут выступать под украинским флагом»

Украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк высказал свое отношение к чемпиону WBA и WBO в легком весе и тяжеловесу после участия в съемках российского фильма о церкви.

«Мне будет все равно, если эти парни перестанут выступать под украинским флагом. Усик и Ломаченко сильны в ринге, но очень слабые в умственном жанре.

Не понимаю тех, для кого они являются кумирами. Их поступки вне спорта не стоят выеденного яйца. Их слова не весят ни грамма», – сказал Кондратюк.

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