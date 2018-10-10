Боец ММА Колесник – Усику: «Ты – наша легенда и мотивация, а все эти проститутки сегодня есть, а завтра – нет»

Боец ММА Елена Колесник записала видео в адрес украинской телеведующей Янины Соколовой, которая раскритиковала тяжеловеса за съемки в российском фильме о церкви.

«По поводу ситуации Янины Соколовой и Александра Усика. Мое мнение, что это не более, чем хайп на имени всемирно известного, легендарного украинца, спортсмена, который прославляет нашу страну, с нашим флагом. Для чего? Ради хайпа и для поднятия рейтинга своей лживой, никому не нужной программы.

Каждый должен заниматься своим делом. Спортсмен – тренироваться и выступать. Политик – защищать наших граждан, обеспечивать безопасность, рабочие места, а журналисты должны правдиво освещать ситуацию на территории всей страны. Я напомню, что на протяжении шести лет у нас творится дичайший ужас, за счет этого ужаса хайпуют все кому не лень.

Я не понимаю, Янина, почему вы задаете вопрос «Чей Крым?» Александру, спортсмену? Я не понимаю, почему вы, журналисты, задаете этот вопрос Марув? Почему вы не спросите это у предателя родины, у господина П. Алексеевича? Почему вы спрашиваете это у обычных граждан, а не у политиков, военных? Вот эти люди должны ответить на этот вопрос. На чем вы хайпуете, сволочи? Почему вы не рассказываете, что на самом деле происходит дома? Опять же... Страшно, страшно, что ####### (побьют, – прим. Sports.ru).

Куда вы лезете, Янина? Я уже не говорю о том, что вы – женщина. Вы ведете себя ужасно. Хочу сказать следующее: если вы действительно хотите получить спортивный пендель, подзатыльник, просто подраться, то я предлагаю вам свои услуги. Как женщина женщине. Я со стороны спорта, вы – журналистка, но вы же свою работу качественно не делаете.

Давайте я выступлю вместо Саши. Зачем вы его дергаете, объясните? Вот есть я, живой кандидат. Если вам понадобится на ком-то хайпануть, кого-то задеть, кого-то вызвать на ринг, то я здесь, приеду. Только спецрейс еще организуйте по нормальным ценам. Подеремся, ради бога.

Я очень надеюсь, что если мы все будем защищать наших героев, будем затыкать рот таким недожурналисткам, недопрофессионалам, в следующий раз они сильно задумаются, прежде чем писать вызов на поединок и тому подобное. Ребята, не молчите, сколько можно молчать? Саша – ты крутой, ты наша легенда и мотивация. А все эти проститутки сегодня есть, а завтра – нет. Слава Украине, ребята», – сказала Колесник.

Последний бой Колесник провела летом 2018 года в рамках промоушена Invicta FC, уступив удушающим приемом Фелиции Спенсер во втором раунде.

Является спарринг-партнером чемпионки UFC в двух дивизионах Аманды Нуньес.

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