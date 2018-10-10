Украинская телеведущая Соколова – Усику: «Можешь и меня #######! Я тоже диванный эксперт»

Украинская телеведущая Янина Соколова прокомментировала публичный конфликт тяжеловеса и борца Богдана Грыцая.

«Вот такой вот парень! Наша гордость и пример для подражания. Кстати, Александр, можешь и меня ####### (ударить, – прим. Sports.ru), я ж тоже диванный эксперт и тоже тебя критикую. Уверена: РПЦ благословит втащить женщине ради РПЦ.

Александр, это же интернет! Здесь это так не работает. «Эй ты, я тебе по IP вычислю, если не заткнешься». И все заткнулись.

Интернет-правило гласит: на каждый твой ### найдется еще сто ####. И если ты еще на сто #### ответишь, то придется отвечать уже на десять тысяч ####. То есть, отвечать на ### – ###### (плохая, – прим. Sports.ru) идея! Расслабься и получай удовольствие. Только не забудь спилить мушку.

Ты живешь по правилу «отвечать за базар». Как будешь отвечать на вызов Грицая, чемпион? Готов навалять диванному бойцу? Или сам за диваном отсидишься?» – сказала Соколова в своем ютуб-канале.

Ранее Грицай вызвал Усика на бой, боксер ответил согласием, но только по правилам бокса.

Тренер Грицая: «Надеюсь, кураторы Усика в ФСБ подтолкнут его на бой с Богданом»

Украинский борец вызвал Усика на бой без правил. Александр согласился, но по правилам бокса