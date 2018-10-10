Дэйна Уайт: «Мои мысли с семьей Нурмагомедовых. Продолжай сражаться, Абдулманап»

Глава UFC Дэйна Уайт прокомментировал новости о состоянии здоровья Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона промоушена в легком весе .

«Абдулманап Нурмагомедов – настоящий мастер боевых искусств, живущий жизнью гордости, чести и уважения. Он привил те же ценности в раннем возрасте своему сыну, чемпиону мира Хабибу и всегда был с ним на протяжении всей его карьеры.

Я знаю, насколько близок Хабиб со своим отцом, и мне грустно слышать о его нынешнем состоянии. Мои мысли с Абдулманапом и семьей Нурмагомедовых. Продолжай сражаться, Абдулманап», – рассказал Уайт.

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