Хабиб – Конору: «Обнимать ноги? Ты пишешь твиты пьяным?»

Чемпион UFC в легком весе ответил на очередную критику со стороны бывшего чемпиона промоушена в двух дивизионах .

«Обнимать ноги? Ты забыл, что я отправил тебя в нокдаун, или ты пишешь твиты пьяным?

Избивал тебя ударами, разобрал тебя в борьбе, абсолютно уничтожил тебя в грепплинге.

Заставил тебя хватать воздух руками, и в конце ты сдался. И последнее: не забывай свои слова «это только бизнес», – написал Нурмагомедов в твиттере.

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