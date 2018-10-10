Хабиб – Конору: «Обнимать ноги? Ты пишешь твиты пьяным?»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор соцсети Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на очередную критику со стороны бывшего чемпиона промоушена в двух дивизионах Конора Макгрегора.

«Обнимать ноги? Ты забыл, что я отправил тебя в нокдаун, или ты пишешь твиты пьяным?

Избивал тебя ударами, разобрал тебя в борьбе, абсолютно уничтожил тебя в грепплинге.

Заставил тебя хватать воздух руками, и в конце ты сдался. И последнее: не забывай свои слова «это только бизнес», – написал Нурмагомедов в твиттере.

Конор – о том, что Гэтжи назвал Хабиба «лучшим в мире»: «Человек, который обнимает ноги, не может быть опасен»

Хабиб о Коноре на UFC 229: «Ты был таким милым в ту ночь»

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