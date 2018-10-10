Конор – о том, что Гэтжи назвал Хабиба «лучшим в мире»: «Человек, который обнимает ноги, не может быть опасен»

Бывший чемпион UFC в двух дивизионах прокомментировал слова временного чемпиона промоушена в легком весе , который назвал «лучшим в мире».

«Джастин, человек, который обнимает ноги, не может быть опасен. Попробуй станцевать с реальной угрозой.

Это все, что тебе нужно. Я собираюсь прикончить тебя. Твои зубы. Я собираюсь смастерить с них чертово ожерелье.

Ты говорил о моих отцовских навыках? Ты – чертов покойник», – рассказал Макгрегор.

Гэтжи нокаутировал на UFC 249 Тони Фергюсона и в следующем поединке должен подраться с Хабибом.

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