Конор – о том, что Гэтжи назвал Хабиба «лучшим в мире»: «Человек, который обнимает ноги, не может быть опасен»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор Джастин Гэтжи натив Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор прокомментировал слова временного чемпиона промоушена в легком весе Джастина Гэтжи, который назвал Хабиба Нурмагомедова «лучшим в мире».

«Джастин, человек, который обнимает ноги, не может быть опасен. Попробуй станцевать с реальной угрозой.

Это все, что тебе нужно. Я собираюсь прикончить тебя. Твои зубы. Я собираюсь смастерить с них чертово ожерелье.

Ты говорил о моих отцовских навыках? Ты – чертов покойник», – рассказал Макгрегор.

Гэтжи нокаутировал на UFC 249 Тони Фергюсона и в следующем поединке должен подраться с Хабибом.

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