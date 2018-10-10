Хабиб о коронавирусе: «В мирное время надо к войне готовиться»

Чемпион UFC в легком весе прогнозирует окончание пандемии коронавируса к началу осени.

«А ведь до сентября не так уж и далеко, хоть самому и тяжело верится, что все закончится к сентябрю.

Но все же один серьезный человек сказал, что в мирное время надо к войне готовиться. А как ваши дни проходят?» – рассказал Хабиб.

Скорее всего, Хабиб имеет имеет в виду латинское крылатое выражение «хочешь мира — готовься к войне», которое приписывают римскому историку Корнелию Непоту.

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