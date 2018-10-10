Менеджер Хабиба: «Конор ведет себя как ревнивая проститутка»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор натив Али Абдель-Азиз Бокс/MMA/UFC

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, отреагировал на заявление бывшего чемпиона промоушена в двух дивизионах Конора Макгрегора, который назвал Хабиба трусом из-за отказа драться с Тони Фергюсоном.

«Это сумасшествие. Сначала этот парень говорит о том, что люди должны оставаться дома, не выходить на улицу, о том, как он жертвует миллионы долларов. Теперь мы знаем, что он – подделка. И ведет себя как ревнивая проститутка.

Ты говоришь оставаться людям дома. Сейчас российское правительство сказало Хабибу, что он не может путешествовать, а ты называешь его цыпленком?» – сказал Абдель-Азиз.

Конор: «Хабиб – русалочка. Кто самый великий, вы уже знаете»

Тони Фергюсон: «Хабиб и Конор завершили карьеры. Эти парни настоящие тряпки»

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