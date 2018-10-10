Хабиб о критике: «Относись к этому спокойно и с пониманием»

Чемпион UFC в легком весе рассказал о своем отношении к критике окружающих.

«Никогда не полагайся на кого-то и тем более не рассчитывай, кому ты дорог, тому даже говорить не придется о чем-либо, человек, который дорожит тобою, сам увидит в чем ты нуждаешься.

Только упорный труд и самоотдача, и понимание того, что результат дает только Всевышний. Если чего-то добился, не удивляйся критике, относись к этому спокойно и с пониманием, а вообще будет идеально, если из этой критики ты возьмешь плюсы, а минусы просто отпустишь.

До нас было много великих людей, которые меняли ход истории человечества, но даже они не спаслись от людских мнений, а что говорить о нас...

Пусть Всевышний поможет нам всем в эти тяжелые дни», – рассказал Нурмагомедов.

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