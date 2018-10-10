Владимир Соловьев: «Хабиб и Конор подружатся, и у них будут прекрасные отношения»

Телеведущий Владимир Соловьев рассказал об отношении к чемпиону UFC в легком весе и противостоянии Хабиба с бывшим чемпионом UFC в двух дивизионах .

«Хабиб очень хорошо борется, и мне нравятся его отношения с отцом, но, на мой взгляд, иногда он очень опасно пропускает в голову.

Очень опасно. Опять же, это мое абсолютно дилетантское и любительское мнение. Он фантастически талантливый парень, и надо понимать, что олимпийским чемпионом иногда стать легче, чем показать такой послужной список, какой показал Хабиб.

И он действительно великий спортсмен. Но каждый раз, когда ему прилетает, я волнуюсь. Но то, что он борется, как бог, это точно.

Вся эта истерия вокруг Конора, эти брошенные стулья в автобус, это уголовное преследование, эта хулиганка, хотя мне так кажется, что время пройдет, и ребята подружатся, и у них будут прекрасные отношения.

Конор даже не включает голову. Его задача – просто сделать шоу. Его задача простая. Ему надо, чтобы никто не отрывался от экрана. Чтобы PPV собрало столько денег, чтобы всем было хорошо», – заявил Соловьев в прямом эфире инстаграма Игоря Лазорина.

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