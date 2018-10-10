Тони Фергюсон: «Хабиб и Конор завершили карьеры. Эти парни настоящие тряпки»

Временный чемпион UFC в легком весе рассказал о настрое перед боем с Джастином Гэтжи на UFC 249.

«Не знаю, чего я хочу добиться. Только знаю что люди улыбаются, говоря о боях.

Кого бы вы не поставили напротив меня, я выполню свою работу по максимуму.

Хабиб хотел, чтобы ему надрали зад, но он выпал из уравнения, насколько мне известно. У нас есть Гэтжи, его называют Хайлайтом? Я дам ему собственный хайлайт. Я ударю его так сильно, что он увидит звезды.

У меня нет слов Хабибу и Конору. Насколько мне известно, они завершили карьеры. Им осталось передать дела и уйти в закат.

Я давно говорил им это сделать. Это спорт настоящих мужиков, а эти парни – настоящие тряпки», – сказал Фергюсон.

Бой Фергюсона и Хабиба сорвался в пятый раз.

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