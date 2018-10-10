Менеджер Хабиба: «Наши отношения с UFC не изменились»

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон Хабиб - Фергюсон UFC 249 Тони Фергюсон - Джастин Гейджи Бокс/MMA/UFC

Ризван Магомедов, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал отмену боя россиянина с Тони Фергюсоном.

«Мы сами прекрасно знаем хронологию событий, винить кого-то тут было бы глупо. Наши отношения не изменились.

Здесь нет вины UFC или вины Хабиба, просто так сложилось.

Очевидно, что соперником Нурмагомедова будет победитель боя Гэтжи – Фергюсон. Это обязанность чемпиона – защитить свой пояс. Тут определится соперник», – сказал Магомедов.

Бой Хабиб – Фергюсон должен был состояться 18 апреля на UFC 249. Но из-за пандемии коронавируса россиянин не смог вылететь в США.

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