Менеджер Хабиба: «Наши отношения с UFC не изменились»

Ризван Магомедов, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал отмену боя россиянина с Тони Фергюсоном.
«Мы сами прекрасно знаем хронологию событий, винить кого-то тут было бы глупо. Наши отношения не изменились.
Здесь нет вины UFC или вины Хабиба, просто так сложилось.
Очевидно, что соперником Нурмагомедова будет победитель боя Гэтжи – Фергюсон. Это обязанность чемпиона – защитить свой пояс. Тут определится соперник», – сказал Магомедов.
Бой Хабиб – Фергюсон должен был состояться 18 апреля на UFC 249. Но из-за пандемии коронавируса россиянин не смог вылететь в США.
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