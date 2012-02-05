Отец Хабиба о словах журналиста Кашина: «Это обычные завистники и хейтеры»

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе , прокомментировал слова журналиста Олега Кашина, который заявил, что дагестанскому бойцу «место в селе».

«Это же обычные завистники и хейтеры. Их никто не отменял.

У нас сейчас бой с Фергюсоном, мы готовимся, а завистники пытаются всячески помешать», – считает Абдулманап Нурмагомедов.

18 апреля на 249 в Нью-Йорке Хабиб подерется с Тони Фергюсоном.

Журналист Олег Кашин: «Хабибу место в его родовом селе, а не на мировой арене представлять Российскую Федерацию»

Хабиб о хейтерах: «Если ты не проигрывал, всегда интересно посмотреть, как человек падает»