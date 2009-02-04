Хабиб об ударах Фергюсона локтями: «Никогда не заморачивался над этим. У меня нормальная голова и кожа»

Чемпион UFC в легком дивизионе рассказал о сильных сторонах Тони Фергюсона.

«Невозможно предугадать сам бой и то, как он пройдет, в каком русле.

Вообще, я никогда не заморачивался над действиями соперника, будет ли он что-то делать и так далее.

У каждого соперника я выделяю лучшие стороны и стараюсь ему помешать, когда выхожу в клетку. А вы никогда не видели, чтобы у меня не то, что сечка, а даже фингал был.

Думаю, что это не проблема для меня. У меня нормальная голова, нормальная кожа. Меня никогда не рассекали. В этом бою, даже если какое-то рассечение будет, не думаю, что судьи могут остановить бой.

Интересно будет. По мне никогда не попадали, чтобы у меня что-то с глазом было. Так что у него задача не из легких будет», – сказал Нурмагомедов.

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